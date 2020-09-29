 

Власти Москвы разъяснили решение о двухнедельных каникулах для школ

29.09.2020, 15:10, Новости дня

Каникулы в период с 5 по 18 октября устанавливаются для московских школ вне зависимости от их внутреннего распорядка, сообщила глава пресс-службы столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.

По ее словам, в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения каникулы перенесут с ноября на октябрь.

«Те, кто учатся по триместрам, у них оценки выставляются 1 декабря, 1 марта и в конце мая. Каникулы должны были быть по плану в конце октября – первая неделя ноября, там, где модули, – на следующей неделе. У кого каникулы должны быть в ноябре, перенесены каникулы на вот сейчас и две недели», – сообщила Паршина в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Для частных школ решение о двухнедельных каникулах будет носить рекомендательный характер, добавила она.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме. 

Собянин сообщил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что считает эту меру избыточной.



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