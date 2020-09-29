Мнение: Почему мы должны содержать государство?

29.09.2020, 15:05, Разное

Совершенно случайно наткнулся на записки очередного идиота, который под почти таким заголовком вопрошает с умным видом. Если некая барышня в свое время сказала, что "Государство вам ничего не должно" – почему мы должны содержать армию и чиновников? И, действительно, а почему?

Конечно, трагедия Интернета в том, что если ты мудак – об этом раньше знали только друзья и родственники, а теперь – как про Шендеровича или Яшина – вся страна и даже за ее пределами.

Ведь такое может написать только дегенерат или малолетка. Потому что в 90-е – Россия не кормила Армию – и чем закончилось кто старше, тот помнит. Впрочем, опять же, с учетом того, как популярна сегодня армия – подобное мог написать либо либеральный философ с характерной сексуальной ориентацией, либо чмо, похожее на Егорку Жукова в коротких носочках – но с таким же диагнозом. Оба из которых, разумеется, получили бы в жбан – скажи они подобное настоящим военным. Не тем, которые в Англии просят Королеву добавить порнухи, причем, строго мужской, на диски – а то, когда подводная лодка в рейде – дескать, связь плохая, а запасы клубнички на борту быстро надоедают – а именно настоящим.

Что до чиновников: эта красивая байка, в которую до сих пор многие верят и кроме Егорки Жукова. Ведь никто не предъявяет это дело ни США, ни, например, странам Прибалтики – где вот уж чиновничий аппарат – это да. Плюс, у нас часто путают чиновников и бюджетников. Считая ВСЕХ – под одну гребенку.

Ибо, у меня есть дружочек, кто урвал теплое место в ЦБ РФ на должности тестера ПО. Вони от него, понтов, претензий – стало только больше, ибо ЗП выросла, относительно его прошлых мест балдыпинания – в три раза. Но себя он – чиновником, конечно, не считает. И как бюрократия работает – тоже не знает. Специалист по всему, что никогда в жизни не принимал самостоятельных решений. Но – эксперт с большой буквы "Г".

Так что, чиновников и армию, конечно, можно не содержать. Но тогда – у тебя будут очереди в налоговую, а не как сейчас, что там же, что в МФЦ – все прекрасно.

Армию – тоже можно не содержать, будешь, как Украина – содержать армию США.

Но лучше как-то изловчиться и все-таки обзавестись мозгами. Помогает. Не всем, но шансы есть.

p.s. И это я коротко не написал, что на "т.н. налоги" – содержать все, о чем зря вопят оппозиционеры – вообще нельзя. Плюс, из них этих налогов почти никто и не платит. (с) Навальный.

Счастья вам.