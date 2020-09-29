В Совфеде отреагировали на заявление Турции о военной поддержке Азербайджана

29.09.2020, 14:55, Новости дня

«Я знаком с документами, подготовленными США. Один из разделов посвящен тому, как использовать ситуацию на Кавказе у наших границ для разбалансировки России. В наших интересах – не допустить эскалации противостояния Азербайджана и Армении», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя заявление МИД Турции о готовности его страны поддержать Азербайджан на поле боя.

«Все знают об уставе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, членами которой являются и Россия, и Армения – прим. ВЗГЛЯД), все хорошо представляют себе опасность нападения на любого члена ОДКБ, так что здесь, на мой взгляд, комментировать нечего. Но попытки свести все к простым схемам, объявить одну сторону противостояния правой, другую виноватой – это не путь к прекращению огня», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Что касается турецкой стороны, то ее заявление не является неожиданностью. Не в первый раз Анкара подчеркивает, что она крупная региональная держава, имеющая сильные позиции. Анкара сразу дала Баку понять, что Азербайджан может рассчитывать на турецкое расположение», – отметил сенатор.

Ранее во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова оказывать поддержку Азербайджану не только за столом переговоров, но и на поле боя. Чавушоглу заявил, что Турция желает решить вопрос Нагорного Карабаха «коренным образом». Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанскую дипмиссию в Анкаре, заявил, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как свои.

«Сейчас идет попытка войны нервов со стороны некоторых игроков, в условиях боевых действий пропаганда часто опирается на дезинформацию, – отметил сенатор Климов. – Но если мы сейчас начнем, руководствуясь эмоциями, реагировать на заявления разного толка, в том числе на провокационные высказывания, то мы можем далеко зайти».

«США и ряд западноевропейских стран говорят о том, что выступают за мирное урегулирование, против кровопролития и так далее. Говорят-то все правильно. Но я знаком с документами, которые в свое время, в минувшем году, были подготовлены в Соединенных Штатах, – указал Климов. – Один из разделов был посвящен «содействию либерализации в Белоруссии», а другой – посвящен тому, как использовать ситуацию на Кавказе у наших границ для разбалансировки России».

Поэтому Москва учитывает, что карабахский конфликт не в первый раз переходит в горячую фазу, продолжил сенатор. «И чем скорее этот конфликт будет переведен в политико-правовую плоскость, тем лучше. Такова позиция, которую не раз артикулировало российское руководство. У РФ ситуация понятная. В наших национальных интересах – чтобы нас окружали страны, где подобные ситуации либо не возникали бы вовсе, либо чтобы они разрешались политико-правовым путем. В этом состоит наш национальный интерес», – подчеркнул Климов.

Ранее Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призывает Ереван и Баку вернуться к переговорам. МИД РФ также призвал стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. В Ереване накануне заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.