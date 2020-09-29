В Кремле подтвердили первый телефонный разговор Путина и Суги

29.09.2020, 14:55, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между главой государства Владимиром Путиным и новым премьер-министром Японии Есихидэ Суги.

Песков подтвердил, что разговор лидеров двух стран состоялся. Кроме того, у Путина запланирован еще один международный телефонный разговор вечером во вторник, передает РИА «Новости».

Между тем Суга сообщил журналистам, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил намерение всецело развивать отношения с Россией. Он пообещал положить конец проблеме «северных территорий», как в Японии называют Южные Курилы, и «не откладывать ее следующим поколениям».

Ранее японские СМИ сообщили, что Суга впервые с момента его утверждения в должности премьер-министра поговорил по телефону с Владимиром Путиным. До этого власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией.

Напомним, 16 сентября правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай.

Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет РФ над Южными Курилами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения РФ и Японии с уходом Абэ, а также о том, что помешало России и Японии заключить мирный договор.