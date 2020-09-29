Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

29.09.2020, 14:55, Новости дня

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, сообщил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.

«По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий», – приводит его слова РИА «Новости».

«Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии. Последние бои еще раз показывают, что миф о непобедимости армянской армии безоснователен», – подчеркнул Даргяхлы.

Напомним, 27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.