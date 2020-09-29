Жена Петросяна Брухунова отказалась кормить сына грудью

29.09.2020, 14:53, Разное

Татьяна Брухунова пояснила своим поклонникам о рационе молодой матери и призналась, что ни в чем себе не отказывает. Оказалось, что супруга Евгения Петросяна отказалась кормить грудью сына Вагана, который появился на свет полгода назад.

Юморист и его жена долго скрывали от поклонников рождение малыша. Только в день своего 75-летия Евгений Петросян признался фолловерам, что у него подрастает сын. При этом, он опубликовал фотографию уже с шестимесячным ребенком. Оказалось, что малыш Ваган появился на свет в период карантина.

Многие фолловеры убеждены, что Брухуновой и Петросяну ребенка выносила суррогатная мать. Юморист отрицает это, а его жена утверждает, что родила сама. Татьяна Брухунова призналась поклонникам, что она не сидит на каких-то специальных диетах, чтобы вернуть прежние формы. Молодая мать ни в чем себе не отказывает и ест все, чего душа пожелает: от маринованных огурцов до компота. По ее словам, самый большой прием пищи у нее – это обед. Однако, возлюбленная артиста может с легкость отказаться от ужина. После такого заявления поклонники сделали вывод, что Татьяна Брухунова отказалась от грудного вскармливания, так как не придерживается диеты кормящей матери. Возможно, решение о переводе малыша на искусственное питание было принято в связи с тем, что жена юмориста продолжает работать и в декрете. Она призналась фолловерам, что ей тяжело постоянно сидеть дома и необходимо личное время для себя.

Евгений Петросян женился на своей помощнице накануне рождения наследника. Татьяна Брухунова сделала все для того, чтобы скрыть свое интересное положение. В Сети она постоянно отшучивалась, когда ее подозревали в беременности. По словам супруги артиста, жительница не должна афишировать такой период своей жизни.