Анна Семенович сдала тест на коронавирус из-за плохого самочувствия

29.09.2020, 14:53, Разное

Популярная певица Анна Семенович решила сдать тест на коронавирус, поскольку ее самочувствие началось ухудшаться. Об этом артистка пояснила в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

По словам Анны Семенович, она перестала чувствовать вкус еды, также присутствует заложенность носа. Тест на коронавирус отказался отрицательным, но артистка уже начала принимать лекарства против простуды.

Несмотря на то, что экс-солистка группы «Блестящих» чувствует себя плохо, она рада, что COVID-19 обошел ее стороной. Знаменитость пообещала выздороветь как можно скорее, поскольку у нее очень много работы. В случае обнаружения коронавирусной инфекции артистке пришлось бы переносить или же отменять многие встречи и съемки. Подписчики пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.