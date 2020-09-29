Ученые обнаружили несколько недостатков у интервального голодания

29.09.2020, 14:45, Разное



1

минута

Интервальное голодание

Интервальное голодание – режим питания, при котором можно есть все, что угодно, но только в течение нескольких часов в день. Продолжительность этого «окна» может варьироваться, «запрет» на прием пищи действует не менее 12 часов в сутки. Эта диета привлекла внимание в первую очередь как быстрое и сравнительно эффективное средство для похудения. Предполагается, что она может поспособствовать улучшению обмена веществ и профилактике сердчено-сосудистых болезней. Однако полезные эффекты, которые ожидаются от его применения, часто недостаточно изучены на людях.

Исследования на людях с лишним весом показывают, что интервальное голодание может снизить потребление калорий, поспособствовать нормализации обмена веществ, и помочь сбросить вес, в частности, лишнюю жировую массу. Однако в этих научных работах было сравнительно мало участников, что могло повлиять на их точность.

Новое исследование

Для нового исследования ученые распределили 116 человек с лишним весом и ожирением в две группы. Участники первой группы должны были придерживаться самого популярного режима интервального голодания – 16:8: они могли есть только с 12 часов дня до 8 часов вечера, в остальное время можно было употреблять только некалорийные напитки. Во второй группе люди должны были питаться без таких ограничений, им рекомендовалось обычное трехразовое питание.

Исследование длилось почти три месяца (12 недель). За это время люди, следовавшие интервальному голоданию, потеряли в среднем почти один килограмм веса (940 грамм). Люди, которые питались обычно, за это время похудели в среднем на 680 грамм. Ученые считают эту разницу в похудении незначительной, в выводах исследования они указали, что интервальное голодание не продемонстрировало преимуществ.

Мышечная масса

Оказалось, что люди, которые похудели при помощи интервального голодания, потеряли больше веса за счет мышц, чем участники контрольной группы. Считается, что небольшая потеря мышечной массы при похудении – норма. Однако ученые указывают, что в участники из группы голодания потеряли ее больше, чем ожидалось.

Количество сохранившейся мышечной массы – важный показатель. Известно, что она связана с уменьшением вероятности смерти и со снижением риска инвалидности и падений в пожилом возрасте. Также от ее количества зависит состояние обмена веществ и то, как быстро возвращается лишний вес после похудения.

Ученые предполагают, что количество мышечной массы при интервальном голодании становится меньше, потому что при нем люди потребляют меньше белка.

Ряд экспертов полагает, что исследование было недостаточно продолжительным, сообщает The New York Times. Возможно, если бы замер веса был проведен не через 12 недель, а позже, группа интервального голодания продемонстрировала бы лучшие результаты. Кроме того, есть данные, что эта диета лучше работает, если людям разрешается есть в первой половине дня, а не во второй, как в этом исследовании.