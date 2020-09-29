Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении

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29.09.2020, 14:43, Разное

Чтобы Москва поддержала Армению в конфликте в Нагоном Карабахе Еревану следует задуматься о смене ряда чиновников на руководящих постах, отметил Багдасаров. Он напомнил, что сейчас в республике многие ключевые позиции занимают армяне, приехавшие из США и связанные с известным меценатом Джорджем Соросом.

Их можно заменить на российских армян, считает Багдасаров. “И они тогда бы ориентировались, понятно, что на Российскую Федерацию”, – отметил эксперт.

Также Кремлю следует поставить вопрос о расширении российского военного присутствия в Армении, уверен политолог. Расположение кавказской республики дает выход ко всему Ближнему Востоку, пояснил аналитик.

Сейчас у России в Армении есть база в Гюмри. Этого мало, уверен Багдасоров. Военное присутствие необходимо расширить до двух-трех баз – тогда ближневосточные цели для нашей авиации станут ближе, пояснил эксперт.

Кроме того, Москве следует потребовать от Еревана создания благоприятных условий для русского языка и СМИ, указал политолог. “В противном случае на кой черт нам этот Пашинин нужен”, – сказал Багдасаров в эфире передачи “Соловьев LIVE”.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в минувшие выходные. Армения и Азербайджан возложил вину за эскалацию насилия друг на друга. В Баку заявили, что в ходе воскресных боев заняли несколько сел и овладели стратегически важными высотами.

В настоящее время бои продолжаются. Стороны заявляют о сотнях убитых и раненых, а также об уничтоженной боевой технике врага. В Ереване утверждают, что вооруженные силы Нагорного Карабаха сбили азербайджанский самолет.



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