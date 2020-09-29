Мнение: Встреча

29.09.2020, 14:13, Разное

Макрон сегодня должен встретиться в Литве с Тихановской. Это встреча практически равнозначна по своему статусу приезду Меркель в клинику к Навальному. Тихановская в таком случае становится не просто странной флуктуацией вроде выигравшей выборы уборщицы, а полноценным политиком. К ней можно относиться вообще как угодно, но теперь она – именно политик. А политика – это всегда борьба за власть.

В странах, в которых такая борьба является государственным преступлением (вроде России, Белоруссии или прочих африканских диктатур) политиков нет как явления. Всевозможные клоуны на трибунах парламентов этих стран только косплеят политиков, на самом деле являясь частью одного механизма личной (или коллективно-олигархической) власти, в которой не предусмотрена ни сменяемость, ни право народа на свое мнение.

Тем не менее, ничего не вечно. Диктатуры, как правило, очень редко ведут свои страны к развитию, и если это происходит, то они сами закладывают внутрь себя механизмы трансформации в более либеральные режимы. Но обычно диктатура – это всегда про стагнацию и деградацию. А значит – рано или поздно, но она подходит к периоду своего краха. Именно тогда возникают люди, которых можно называть политиками. Они всегда внесистемны, они практически всегда появляются и приходят на время, их функционал обычно заключается либо в разрушении системы, либо ее подготовке к этому. Но без демонтажа гнилых конструкций невозможно расчистить площадку и построить новое здание.