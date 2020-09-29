МИД России обвинил Sony в русофобии: «Раньше новая PlayStation стоила 18 тысяч рублей, сейчас — 38 тысяч»

29.09.2020, 14:37, Разное

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила японскую компанию Sony в искусственном завышении цен на российском рынке и пособничестве США.

Об этом она написала в своем Twitter и напомнила, что с такой политикой японских компаний вопрос передачи Курильских островов может быть заморожен.

Главной претензией Захаровой к Sony стало завышение цены в рублях на игровые консоли нового поколения по сравнению со старыми PlayStation.

– Вот в долларах как было 400 так и осталось, а у нас вот в прошлый раз помню стоила 18 тысяч рублей, а сейчас 38 тысяч минимум, это и есть русофобия! Я подозреваю, что в совете директоров японской компании сидит толстый и наглый любитель бургеров с «кока-колой», — написала в «твиттере» Захарова.

Также МИД РФ пригрозил японцам принять решительные меры, если те не перестанут завышать цены на свою продукцию. Уже в ближайшее будущее, по словам руководителей ведомства, в России планируют выпустить собственную игровую консоль на базе процессоров «Байкал», японскую продукцию в министерстве пригрозили признать нелегальной и уничтожать бульдозерами на специальных полигонах.