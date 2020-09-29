Мнение: Новые обстоятельства гибели парома “Эстония”

29.09.2020, 14:35, Разное

Длительное время паром "Эстония" считался погибшим ввиду сильного крена и опрокидывания, что привело к гибели более 800 человек.

Теперь же выясняется, что все это туфта и корабль погиб от столкновения с неким объектом, который протаранил "Эстонию", что и привело к гибели парома.

Новые обстоятельства гибели парома "Эстония".



Классическая версия с опрокидыванием.

Команда, создавшая для телеканала Discovery документальный фильм о катастрофе парома «Эстония», при нырянии к останкам судна обнаружила в корпусе четырехметровую пробоину, которую прежде частично скрывало морское дно, пишет Postimees.

«Невозможно исключить, что повреждение сыграло свою роль в том, что судно затонуло», – сказал профессор морских технологий Норвежского университета техники и естествознания Йорген Амдал в новом документальном сериале «Эстония – находка, которая изменит все», который вышел сегодня на потоковой платформе Discovery в Северных странах. Кадры пробоины в корпусе судна сняты роботом-водолазом. Находка может подтвердить теорию о том, что несчастье было спровоцировано не только отрывом визора: в корпусе судна имелась пробоина, которая ускорила затопление «Эстонии». Власти стран, связанных с расследованием катастрофы, раньше такое отрицали, сообщил Aftonbladet.

Место, где лежат обломки «Эстонии», глинистое, поэтому за эти годы судно смещалось, в результате чего стали видны места, которые не были видны прежде, там съемочная группа и обнаружила пробоину.

Погружения съемочная группа начала у носа, пройдя сначала вдоль бакборта, где обнаружились два отверстия, которые в декабре 1994 года вырезало в корпусе Норвежское водолазное предприятие Rockwater.

При движении с подводным роботом в сторону правого борта в фильме слышно, как журналист и режиссер Хендрик Эвертссон говорит, что крен судна там 130 градусов.

Камера движется дальше и сначала упирается в песок и камни, которые установили вокруг обломков в 1996 году. Затем перед съемочной группой открывается пробоина в корпусе судна – под последней буквой надписи «Estline». Высоту пробоины съемочная группа оценила в четыре метра, а ширину в 1,2 метра – в самом широком месте.

Повреждение корпуса парома находится в таком месте, где на другой стороне стены находились каюты. В числе прочего, на кадрах фильма видно, как из пробоины торчит полотенце для рук.



Из пробоины видно полотенце.

После обсуждения с экспертами причин возникновения пробоины, съемочная группа пришла к выводу, что взрыв такого повреждения в корпусе судна вызвать не мог. Капитан третьего ранга норвежского флота Франк Бёррсен, который принимает участие в операциях по разминированию и преподает в учебном заведении военного флота, а также изучал влияние взрывчатых веществ на суда, сказал съемочной группе, просмотрев сделанные у обломков «Эстонии» кадры, что взрыв там маловероятен.

«Тут характерно то, что она очень вытянутая, – сказал он о запечатленной на видео пробоине, и на основании сделанных рисунков. – Ясно видно, что борт судна вдавлен внутрь. Если сравнить с картинками взрывов, то по ним видно, что металл обычно выгибается».

По его оценке, повреждения корпуса судна создают впечатление, будто эта пробоина там выбита: «Я не могу исключать взрыв. Но кажется маловероятным, что он был».

Специалисты предположили, что речь идет о внешней силе: крупном объекте, который врезался в корпус «Эстонии», пробил его и повредил металлические конструкционные прокладки внутри судна.

Визор не мог стать причиной пробоины

По словам профессора Амдала, который сосредоточен на расследованиях столкновений между судами и платформами, причиненное извне повреждение выглядит очень логичным объяснением возникновения пробоины.

«Кажется, что краска была содрана, а возможно при ударе телом того или иного вида. Внешнее воздействие. Вопрос, который можно было бы себе задать, заключается в том, как это могло произойти. Что стало причиной?» – рассуждает он.

Амдал считает, что есть много версий того, как пробоина возникла в корпусе судна: «Может быть, в него попало что-то, находившееся в воде. Это мог быть и визор. На самом визоре я бы предположил отметины, если он попал в бок».

Но, просмотрев записи, снятые вокруг поднятого визора, профессор отметил, что на нем нет повреждений, которые указывали бы на столкновение с корпусом судна.

Он сказал, что можно рассчитать очень точно, какой должна быть сила, чтобы причинить такие повреждения корпусу судна, и на основании этого можно предположить, с какой массы предметом столкнулась «Эстония»: «Это нужно изучить тщательнее».

По расчетам Амдала, «Эстония» получила удар силой, соответствующей массе в 500-600 тонн. Для сравнения он привел пример, что такое влияние оказало бы, например, рыболовецкое судно весом 1000 тонн, которое двигалось со скоростью в четыре узла, или 5000-тонное судно при скорости в 1,9 узла.

Поскольку судов таких размеров в ночь на 28 сентября 1994 года замечено не было, то, по оценке профессора, единственно возможным судном, с которым «Эстония» могла столкнуться, была подводная лодка, часть из которых весит меньше тонны, а часть – несколько тонн.

«Возможно также, что в судно попал камень или что-то с морского дна», – добавил он, но против этого говорит глинистое морское дно в районе гибели парома.

Чтобы выяснить, с чем столкнулась «Эстония», по мнению Амдала, теперь нужно основательно проанализировать показания свидетелей.

Взрывы после полуночи

Во многих документальных фильмах пережившие трагедию вспоминают, что до затопления «Эстонии» они почувствовали, будто судном с чем-то столкнулось. «Чуть после полуночи было слышно два очень сильных хлопка», – описал происходившее Андерс Эриссон в пятой части документального фильма.

По воспоминаниям Карла Эрика Рейнтамма, было впечатление, будто паром пробирается через лед.

Он был одним из первых пассажиров, который эвакуировался с борта «Эстонии»: «Когда я сошел с судна, я не видел ни одного человека. Там, где я стоял, не было никого. Я был одним из первых. Ничего странного в воде я не видел, кроме чего-то белого длиной в несколько метров. Оно уходило влево, и его накрывали волны».

Он не может объяснить, что он видел: «Я никогда не служил в армии, я не имею представления, как выглядят подводные лодки в воде. Было темно. Я понятия не имею, может ли подводная лодка выглядеть светлее, чем вода. Но паром явно на что-то напоролся, иначе чем еще можно объяснить звук, будто судно проезжает по льду?»



По снятым у обломков парома "Эстония" кадрам в корпусе судна видна пробоина.

Летом этого года снятые у обломков «Эстонии» кадры показали некоторым пережившим катастрофу людям, их родственникам и связанным с расследованием катастрофы людям, среди которых оказались бывший эстонский ведущий государственный прокурор и член следственной комиссии по гибели «Эстонии» Маргус Курм и бывший член следственной комиссии, ученый-механик Яан Метсавеэр.

Это необходимо расследовать

«Неизвестно, откуда эта пробоина появилась, – сказал Метсавеэр после просмотра кадров. – Это действительно нечто, что возникло с внешней стороны. И раньше об этом не знали, это действительно открытие. Почему это не обнаружили раньше, я сказать не могу».

Курм после общения со съемочной группой назвал находки меняющими все дело: «Я считаю, что после этого правительство Эстонии не сможет ничего не сделать. Это просто невозможно».

В августе кадры просмотрели советник министра иностранных дел Март Луйк и советник министра юстиции Калле Муули.

В документальном фильме Луйк отметил, что увиденное требует исследования вопроса, поскольку трудно сказать сразу, что именно он увидел и что об этом думать. «Основная проблема, конечно, заключается в том, что три страны договорились, что они не будут нырять и снимать», – добавил он, заверив, что в сотрудничестве с экспертами будет решено, какие шаги следует предпринять в дальнейшем. Шведские СМИ только сегодня со ссылкой на эстонские газеты написали, что премьер-министр Эстонии на прошлой неделе обсуждал связанный с паромом вопрос со своим шведским коллегой Стефаном Лёфменом.

Бывший депутат шведского парламента и член комиссии по обороне Ларс Энгстрём уже давно советовал правительству глубже исследовать причины катастрофы «Эстонии».

«Это новая информация, которая полностью подтверждает масштабную критику объяснений и расследования затопления, – сказал он новостному агентству ТТ. – Теперь материалы показывают, и это видели эксперты, что что-то столкнулось с бортом судна с силой в несколько тысяч тонн, и в данном случае говорят о другом судне».

Документальный сериал «Эстония – находка, которая изменит все» был произведен фирмой Monster Discovery по заказу Норвегии. Режиссер – Хендрик Эвертссон, которого из-за съемок у останков парома обвиняют в нарушении могильного покоя.

Паром «Эстония» вышел из Таллиннского порта вечером 27 сентября 1994 года и взял курс на Стокгольм, куда должен был прибыть утром следующего дня. На борту судна находились 803 пассажира и 186 членов экипажа.

Когда паром вышел в открытое море, его настигли многометровые волны, и примерно на половине пути до Стокгольма, рядом с принадлежащим Финляндии островом Утё, «Эстония» дала крен и быстро затонула.

Из всех находившихся на борту смогли спастись только 137 человек, погибли 852 человека, большинство из которых оказались в ловушке и утонули вместе с паромом. Среди погибших оказались 501 гражданин Швеции и 285 граждан Эстонии. Всего на борту находились граждане 17 стран.

Согласно окончательному отчету созванной Эстонией, Финляндией и Швецией следственной комиссии, причиной катастрофы стала плохая погода, которая сорвала визор судна и связанную с ним рампу, в результате чего вода заполнила автомобильную палубу.

https://rus.postimees.ee/7073028/obnaruzhennaya-na-bortu-estonii-proboina-vyzvana-stolknoveniem-s-siloy-v-600-tonn – цинк

Можно отметить, что авторы расследования осторожно намекают, что правительства Эстонии и Швеции могут знать правду о катастрофе парома, но по каким-то причинам все эти годы ее скрывали.

Радиообмен во время катастрофы парома.

Подводные съемки, во время которых была обнаружена пробоина.