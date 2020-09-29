Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе

29.09.2020, 11:15, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился во вторник в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Французский лидер совершает турне по странам Балтии, чтобы заверить их в приверженности Парижа их безопасности.

Тихановская заявила, что Макрон пообещал помочь в организации переговоров с властями Беларуси и освобождении политических заключенных.

«Он пообещал нам сделать все возможное для содействия переговорам во время этого политического кризиса в нашей стране. Он также сделает все для содействия освобождению политических заключенных», – заявила Тихановская журналистам после встречи в Вильнюсе.

Французская сторона не комментировала встречу.

В понедельник, первый день визита в Вильнюс, где сейчас проживает Тихановская, Макрон призвал власти Беларуси прекратить незаконные аресты и освободить произвольно задержанных демонстрантов.

Тихановская утверждает, что она одержала победу на президентских выборах в Беларуси, нанеся поражение многолетнему лидеру Александру Лукашенко.

Лукашенко был приведен к присяге 23 сентября на необъявленной заранее церемонии, что вызвало возмущение в самой стране и за рубежом.

Западные страны отказались признать Лукашенко законным лидером Беларуси и призвали его к мирной передаче власти.