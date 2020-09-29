 

Помпео: США стремятся снизить зависимость Европы от России

29.09.2020, 14:15, Новости дня

Политика президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы вся Европа расширила возможности диверсификации источников энергии, и «не зависела от России и "Газпрома"», заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Это нехорошо, это небезопасно, это создает риски, и, честно говоря, в этом случае люди платят больше, чтобы отапливать свои дома», – заявил Помпео в интервью Афинскому информационному агентству.

По его словам, США не только заявляют о своем неприятии «Северного потока – 2», но и работают над расширением своих возможностей по доставке в регион сжиженного природного газа и повышению доступности других источников энергии, таких как нефть и нефтепродукты.

«Мы надеемся, что эта работа будет продолжаться, мы на это рассчитываем, – сказал глава американской дипломатии. – Американское участие здесь поистине уникально, поистине исключительно, и я думаю, что это будет означать действительно хорошие вещи: большую диверсификацию источников энергии, более дешевую энергию, а также работу с такими надежными партнерами, как компании из США».



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