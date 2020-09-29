Сближение Москвы и Минска тревожит НАТО

29.09.2020, 14:00, Новости дня

Усиление поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко со стороны РФ на фоне протестов пугает НАТО, так как сближение Минска и Москвы ставит под угрозу слабый северо-восточный фланг альянса, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, стратеги НАТО опасаются, что если в Белоруссии появятся российские военные базы, то в случае войны Москва сумеет в кратчайшие сроки отрезать Прибалтику от остального блока.



Reuters

Усиление поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко со стороны РФ тревожит НАТО: альянс опасается, что баланс сил на его слабом северо-восточном фланге может ещё больше сдвинуться в пользу Кремля, пишет The Wall Street Journal.

Западные державы раскритиковали Лукашенко, который правит Белоруссией уже 26 лет, за то, что тот провозгласил себя победителем на спорных президентских выборах, а также занялся подавлением уличных протестов. При этом многие государства на Западе уже готовят санкции против Минска.

Президент РФ Владимир Путин, между тем, использует кризис в Белоруссии в качестве рычага давления на Лукашенко, который на протяжении долгого времени пытался отгородиться от Москвы с помощью ЕС. Путин, в частности, стремится увеличить российское влияние в Белоруссии, в том числе с помощью размещения на территории страны военных баз.

В случае успеха этого предприятия российские войска смогут, если потребуется, перерезать единственный сухопутный маршрут между Прибалтикой и остальным НАТО. Этот перешеек, который носит название Сувалкский коридор, считается слабой точкой альянса.

«Сувалки вызывают куда меньше опасений, если в Белоруссии нет российских войск, — отметил бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. — Если они там будут, то следует готовиться к совсем другим их возможностям в плане скорости и мощи».

«Это резко изменит наши планы по обороне Прибалтики», — сообщил один литовский военный. Белоруссия в качестве буфера, по его словам, «даст передышку в несколько дней, что жизненно необходимо».

Москва уже давно желает установить над Белоруссией более плотный контроль, хотя она уже обладает в этой стране серьёзным влиянием благодаря поставкам газа и нефти, а также кредитам. После «вторжения» РФ на Украину Лукашенко отклонил запрос российской стороны на развёртывание военно-воздушной базы на белорусской территории. При этом белорусский лидер предпринял определённые усилия, чтобы замедлить процесс интеграции вооружённых сил, разведывательных служб и экономик двух стран.

«У Лукашенко уже нет былого пространства для манёвра, в то время как РФ располагает куда более сильными рычагами давления на него, чем раньше», — полагает политолог Фёдор Лукьянов.

Москва, однако, осознаёт всю опасность заключения слишком большого количества договоров с лидером, от «которого отвернулся собственный народ». Обжёгшись на Украине, где общественное мнение обернулось против Кремля, Путин действует достаточно осторожно, чтобы белорусы не качнулись в сторону Запада.

Между тем, как Россия, так и НАТО поигрывают мускулами, проводя военные учения. Что касается НАТО, то блок рассчитывает на то, что он сумеет быстро усилить свою оборону в Европе в случае атаки. В частности, США собирались отработать подобную операцию, однако она оказалась сорвана в результате пандемии коронавируса.

При этом генерал Ходжес считает, что задержка в деле введения западных санкций против Белоруссии и сомнения в желании США защищать Европу могут ободрить Москву.

«Сплочённость НАТО и ЕС и очевидная приверженность США к делу защиты Европе — вот почему РФ не нападает, — заявил он. По его словам, когда такое положение вещей не бросается в глаза, риск нападения моментально возрастает.