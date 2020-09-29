 

Реабилитация Михаэля Шумахера продолжится на Майорке

29.09.2020, 13:53, Разное

Бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера перевезли на виллу на Мальорке, где продолжится его реабилитация. Проживать он будет в особняке, владельцем которого являлся президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
Супруга Шумахера выкупила у владельца футбольного клуба огромный дом с видом на море, а также участок площадью 1,5 га, на котором расположены бассейн, сад, вертолетная взлетная площадка и гостевая вилла. Сумма сделки могла достигать 30 млн евро.

Ради переезда на Майорку семья Шумахеров отказалась от дома в Швейцарии, где гонщик жил в течение последних нескольких лет. С тех пор, как Михаэль Шумахер пострадал на горнолыжном курорте в 2013 году, информации о нем практически не поступает. Из-за травмы головы его погрузили в искусственную кому, но ранее сообщалось, что он из нее успешно вышел.



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