“Никогда снова”. Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

29.09.2020, 13:45, Новости дня

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии в Бабьем Яру, об этом сообщила пресс-служба президента в Facebook.

Зеленский отметил, что есть слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Ими он назвал слова объявлений, которые развешивали в Киеве гитлеровские оккупанты.

“В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941, в 8.00 с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом”, – написал президент.

По его словам, 29 сентября вписано в общее прошлое украинского и еврейского народов черной страницей.

“Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Чтобы больше никогда в истории ни одной национальности ни в одном уголке мира не появлялись подобные объявления. Никогда снова!”, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Бабий Яр – это напоминание человечеству о том, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость.

Є слова, після прочитання яких стає моторошно. Слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості. Слова, що є… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 29. September 2020

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.