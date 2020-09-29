 

В Днепре после нападения домашних овчарок скончался двухлетний ребенок

29.09.2020, 13:45, Новости дня

В Днепре в больнице умер двухлетний мальчик из Селидово Донецкой области, которого больше недели назад покусали домашние овчарки. Об этом со ссылкой на волонтеров сообщил 29 сентября ТСН.

Собеседники журналистов рассказали, что накануне у ребенка была положительная динамика выздоровления, однако ночью он скончался.

Нападение собак произошло в день рождения мальчика, которое семья отмечала в Селидово. Отец не закрыл дверь вольера с животными, они напали на ребенка, когда тот сам вышел на улицу.

“Мать мальчика нашла его уже без сознания, когда его рвали две овчарки”, – отметили в ТСН.

Пострадавшего вертолетом доставили в Днепр, провели ему операцию: мальчик потерял половые органы, анальное отверстие и получил повреждения бедренной артерии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 166 (повлекшее тяжкие последствия злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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