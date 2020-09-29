Сроки внесения изменений в порядок выдачи пенсий в России продлены

29.09.2020, 13:43, Разное

На сегодняшний день большинство пенсионеров уже пользуются картами “Мир”. Однако еще есть те, кто по каким-то причинам их еще не получил.

О грядущем изменении порядка выплаты пенсий в России сообщалось ранее. Важно, что через другие системы получить их будет нельзя, но будет возможность сделать это наличным расчетом или перечислением на счет, у которого нет привязанной банковской карты.

Как писали “Дни.ру”, повышение пенсий в России произойдет в 2021 году. О нововведениях сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости будет увеличен на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер надбавки заложен в бюджете Пенсионного фонда России.

Напомним, с весны в нашей действовал упрощенный порядок получения пособий и субсидий из-за пандемии коронавируса. В октябре гражданам будут начислять средства по старым правилам. Ранее стало известно, что некоторые категории россиян ждут нововведения по выплатам пенсий. В основном они относятся к военнослужащим. Две пенсии в России согласно закону могут получать военные, родители и вдовы погибших при прохождении службы солдат, а также ветераны Великой Отечественной войны.