Политолог: Лукашенко дал пощечину России

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29.09.2020, 13:23, Разное

Эксперт напомнил, что Владимир Путин оказался в числе мировых лидеров, которые поддержали режим Александра Лукашенко. Глава России одним из первых поздравил политика с победой на выборах. Также он пообещал предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов для погашения старых долгов.

Однако Лукашенко предпочел не благодарить соседей за помощь. Политик не отправил России приглашение на инаугурацию. Мероприятие прошло 23 сентября в закрытом формате. Событие посетили высшие должностные лица, сотрудники силовых ведомств, деятели культуры и спорта.

“Таким поступком Лукашенко дал пощечину России”, – выразил мнение Безпалько.

Напомним, что 14 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Большая часть перегоров прошла за закрытыми дверями. По мнению политологов, Александр Лукашенко и Владимир Путин могли обсуждать личность следующего главы республики.

Массовые беспорядки в Белоруссии вспыхнули в начале августа. Десятки демонстрантов каждое воскресенье выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами выборов президента. Известно по меньшей мере о трех погибших гражданах в результате столкновения с силовиками.



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