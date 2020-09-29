 

Министр культуры Мальты намерен лишить принца Джорджа подаренного ему зуба мегалодона

29.09.2020, 13:20, Разное

На прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили для своих детей – принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты – приятный сюрприз: пригласили в гости в Кенсингтонский дворец известного британского натуралиста, телеведущего и автора многочисленных фильмов BBC о природе сэра Дэвида Аттенборо. Сэр Дэвид преподнес принцу Джорджу – своему главному поклоннику в этой семье – особенный подарок, а именно – окаменелый зуб мегалодона, гигантской акулы. Восторг Джорджа не разделил министр культуры Мальты Хосе Эррера: он заявил в интервью, что зуб должен находиться в местном музее.

Принц Джордж держит в руках подаренный зуб мегалодонаЕсть некоторые артефакты, которые важны для мальтийского природного наследия, которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть,- сказал Эррера, не уточняя, как он намерен вернуть ископаемое. По данным ученых, находке около 23-х миллионов лет. Эту окаменелость Аттенборо лично выкопал во время семейного отдыха на Мальте в 1960-х годах, при обнаружении зуб лежал в мягком желтом известняке. Мегалодон – вид вымерших акул, который существовал в эпоху миоцен и плиоцен. Ее длина составляла по разным данным до 15 метров, а вес – от 30 до 47 тонн.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на встрече с Дэвидом Аттенборо



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