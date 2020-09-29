 

В Антарктиде под растаявшим снегом ученые нашли мумии пингвинов

29.09.2020, 12:53, Разное

Ученым удалось обнаружить в Антарктиде кладбище пингвинов Адели с их мумиями, покрытыми перьями. Ранее из-за ледяного покрова его не удавалось увидеть, но повышение температуры привело к тому, что лед растаял, и специалистам удалось изучить находку.
Кладбище пингвинов Адели исследователи смогли обнаружить еще на спутниковых снимках в районе мыса Иризара, расположенного в море Росса. За последние 30 лет температура воды в море выросла, поэтому часть ледяного покрова исчезла. Группа исследователей во главе со Стивеном Эмли предположили, что там им удастся обнаружить интересные находки.

Таковыми стали мумии пингвинов, живших в этом регионе Антарктиды пять тысяч лет назад. В основном на кладбище находились останки птенцов пингвинов Адели, поскольку взрослые особо погибают реже. На телах пингвинов, умерших 800 лет назад, благодаря льду сохранились перья.



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