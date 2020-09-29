 

Мнение: Зачем пришла вторая волна коронавируса?

29.09.2020, 12:50, Разное

Из-за COVID-19 градоначальник Москвы Сергей Собянин продлил каникулы школьникам до двух недель – с 5 по 18 октября. Очевидно, что пример Москвы подхватят и регионы. Потому что уже сейчас во многих регионах страны многие школы переходят на дистанционное обучение из-за увеличения количества детей, подхвативших коронавирус.

В общем, история с коронавирусом становится все более странной. Кто-нибудь может объяснить, почему в той же Беларуси COVID-19 не косит сотни тысяч человек, которые выходили и продолжают выходить на массовые протесты, не сильно соблюдая социальную дистанцию и прочие меры предосторожности?

Почему в том же Хабаровске, где десйтки тысяч горожан принимают участие в протестах, весь город не перезаражался?

У меня сильные подозрения, что если летом, перед голосованием за изменение Конситуции, переде выборами в регионах, количество зараженных сильно занижалось, то сейчас, наоборот, начали ставить диагноз COVID-19 чуть ли не всем подряд, у кого поднялась температура…

Теряюсь в догадках, зачем это делается? Чего ради? Может, власть опасается осеннего нарастания протестных настроений? И принимает превентивные меры, чтобы запереть страну на новую самоизоляцию?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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