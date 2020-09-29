Россия обвинила НАТО в попытке разрушить военный союз с Белоруссией

29.09.2020, 12:48, Новости дня

НАТО наращивает боевой потенциал в Европе, чтобы разрушить военный союз РФ и Белоруссии, сообщил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС генерал-полковник Андрей Картаполов.

«НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности – демонтаж военного союза Белоруссии и России», – цитирует ТАСС Картаполова.

По его словам, эффективное взаимодействие оборонных ведомств РФ и Белоруссии очень актуально в условиях серьезно осложнившейся военно-политической обстановки.

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что присутствие войск НАТО у границ РФ и Белоруссии невозможно трактовать иначе как потенциальную угрозу Союзному государству и «бряцание оружием».

Напомним, в конце августа Генштаб Вооруженных сил Белоруссии зафиксировал усиление военного потенциала и разведдеятельности соседних с республикой стран НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не «барабанить гусеницами» у границ республики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе учений «Славянское братство – 2020» Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО.