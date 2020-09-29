 

Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет

29.09.2020, 12:43, Разное

В беседе с репортером эксперт заявил, что республика переживает новый исторический этап. Общество трансформировалось, сущность власти изменилась. Президент Александр Лукашенко изо всех сил пытается удержать ситуацию в стране, но демонстрантов слишком много, и они не хотят подчиняться.

По мнению Усова, репрессии и террор могут привести в скором времени к радикализации общества, некоторых групп оппозиционеров. В этой ситуации “градус взаимной ненависти растет”. Семьи чиновников и силовиков уже пожаловались на психологическое давление и порчу имущества.

Политический аналитик предположил, что если уличные шествия и забастовки продлятся в Белоруссии от трех до шести месяцев, то в стране начнется серьезнейший кризис. Политической и экономической сферам грозит разрушение, сообщает интернет-портал ThinkTanks.by.

Массовые беспорядки начались после оглашения итогов выборов президента. Победу одержал Александр Лукашенко.
По подсчетам Центральной избирательной комиссии, за него отдали голос большинство граждан – 80%. Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% человек.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. В мероприятии приняли участие чиновники и военные. Некоторые позднее признались журналистам, что даже не знали, с какой целью их пригласили во Дворец независимости в Минске.



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