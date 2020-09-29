В Москве из-за коронавируса на 2 недели продлили осенние каникулы для школьников

29.09.2020, 12:40, Разное



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«Уважаемые мамы и папы, школьники,

С пятого числа начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно длятся одну неделю.

По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Также отмечается, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.

«В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – говорится в распоряжении.

В минувшую пятницу власти Москвы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости и избегать контактов с родственниками, живущими отдельно.

Накануне в РФ было выявлено 8 135 новых случаев COVID-19, из них только в Москве – 2217. Резкий подъём заболеваемости начал фиксироваться с прошлой недели. Изначально власти Москвы связывали его с увеличением количества тестов, однако затем стали вводить ограничения.