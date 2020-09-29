 

В Москве из-за коронавируса на 2 недели продлили осенние каникулы для школьников

29.09.2020, 12:40, Разное


1
минута

«Уважаемые мамы и папы, школьники, 

С пятого числа начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно длятся одну неделю. 

По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Также отмечается, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.

«В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – говорится в распоряжении.

В минувшую пятницу власти Москвы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости и избегать контактов с родственниками, живущими отдельно.

Накануне в РФ было выявлено 8 135 новых случаев COVID-19, из них только в Москве – 2217. Резкий подъём заболеваемости начал фиксироваться с прошлой недели. Изначально власти Москвы связывали его с увеличением количества тестов, однако затем стали вводить ограничения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “Настоящая драгоценность для детей с эпилепсией”: в РФ зарегистрировали фризиум

07.08 / Ученые опровергли слухи об отсутствии головы Рафаэля Санти в его гробнице

24.06 / Мнение: Вандал или Робин Гуд?

25.08 / Уязвимость браузера позволила украсть файлы с iPhone

19.08 / Мнение: Скопческая мода

15.07 / Мнение: УДК “Боном Ричард” горит уже 3-й день

03.08 / Мнение: Признаки гражданской войны в США

28.06 / Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве: попытка взлома блокчейн-системы голосования провалилась

11.08 / В штабе рассказали о возвращении Тихановской

02.09 / Мнение: Юбилей… вероломного нападения СССР на Японию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска