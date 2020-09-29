 

Мнение: Разъяснения

29.09.2020, 12:35, Разное

Макрон кроме встречи с Тихановской сделал еще одно заявление, касающееся истории с Навальным. Он сообщил, что ждет разъяснений от России по поводу покушения на убийство Навального. В том, что это было отравление с помощью боевого отравляющего вещества, у Макрона сомнений нет, так как он опирается на данные экспертизы французской военной лаборатории. В зависимости от качества разъяснений или наоборот, их отсутствия, будут приняты решения по реакции на это событие и по возможным санкциям.

Макрон, видимо, довольно серьезно оскорблен хамским враньем Путина (если верить утечке об их разговоре), и теперь не особо стесняется сам.

Вообще, предел терпения в отношении российского каудильо на Западе заканчивается. Если в начале это был практически конфетно-букетный период, особенно на фоне недавних воспоминаний о больном и крепко пьющем Ельцине, говорившем и по-русски-то то с большим трудом, а тут молодой, подтянутый и билингв – поневоле очаруешься, то невытравленная подворотня и быдлячий стиль общения плюс откровенный нарциссизм и возрастающая психическая неадекватность привели в итоге к тому, что российский президент стал еще одним африканским диктатором, после рукопожатия с которым рекомендуется тщательно мыть руки.

Но и этот период уходит в прошлое. Токсичность Путина переходит некую красную черту, за которой общение практически сводится к ритуально-протокольным мероприятиям и ультимативным заявлениям. Что ставит вопрос уже не перед Путиным (с ним обсуждать становится просто нечего), а перед российской знатью – есть ли смысл продолжать держаться за живого покойника?

Источник: Эль Мюрид



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