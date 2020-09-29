 

Мнение: Коротко по Карабаху. 29.09.2020

29.09.2020, 12:30, Разное

Коротко о развитии событий в Карабахе.

1. Азербайджан начал обстрелы непосредственно территории Армении. В районе Вардениса был поражен автобус с гражданскими. Азербайджан оправдывается тем, что в автобусе якобы были военные.
МО Армении объявило, что после ударов по армянской территории и задействования Азербайджаном системы "ТОС-1" армянской армии придется задействовать системы большой дальности и мощности, прозрачно намекая на "Искандеры" и прочие неприятные вещи, которое есть в распоряжении Армении.
В текущих реалиях ракетные удары по территории Азербайджана представляются неизбежными.

2. На фронте пока без существенных изменений. Блицкриг турок и азербайджанцев увяз в оборонительном построении армян. Обе стороны несут существенные потери, но конфигурация фронта пока существенных изменений не претерпевает. Азербайджан заявляет, что в результате ударов были нанесены тяжелые потери мотострелковому полку "Мартуни" в Ходжавандском районе и уничтожена РСЗО "Ураган". Также заявлено, что убит полковник Карен Бабаян из 18-й мотопехотной дивизии. По заявлениям армян, в ходе ночных атак азербайджанцев, те потеряли убитыми до 60 человек и более сотни ранеными, а также несколько единиц техники.

3. Армения направила до 5 тыс. добровольцев на территорию Карабаха. С учетом мобилизационного ресурса, в течение недели Армения сможет подбросить (помимо военных резервов), еще до 15 тыс. добровольцев. Разумеется, Азербайджан также будет накачивать первую линию, по мере роста потерь.

4. Армяне выложили видео с уничтожением еще 1-го дрона https://twitter.com/MihranKopyan/status/1310841764962541568 Также заявлена претензия на уничтожение еще 1 азербайджанского вертолета.

5. Многочисленные дипломатические призывы прекратить огонь на текущий момент никаких вразумительных результатов не дали – Азербайджан и Турция продолжают попытки добиться желаемого силой.

Отступление азербайджанских солдат после неудачной атаки. Некоторых бегущих убивают в спину.

Удар турецкого дрона по армянскому танку.

Уничтоженный азербайджанский вертолет.

Работа артиллерии и РСЗО азербайджанской армии.


Отправка на фронт.


Армянский автобус уничтоженный в районе Вардениса. Это уже территория Армении.

Азербайджанские дети убитые в результате армянских обстрелов.


Раненая армянка. Ее 9-летний ребенок погиб в результате азербайджанского обстрела.


Армяне в бомбоубежище.

Источник: Colonel Cassad



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