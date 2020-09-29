Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию

29.09.2020, 12:23, Разное

Президент России заявил, что Белоруссия переживает непростой период. На ситуацию в республике пытаются повлиять другие страны. По его словам, внешнее давление носит беспрецедентный характер.

В таких условиях России и Белоруссии удалось сохранить дружеские, добрососедские отношения. “Они не подвержены ни конъюнктуре, ни времени”, – уточнил Владимир Путин.

Также президент напомнил, что Россия выступает в качестве главного инвестора белорусской экономики. Благодаря ей в регионах республики появляются новые производства и рабочие места.

Сотрудничают страны и в борьбе с пандемий. Белоруссия станет первой страной, которая получит из России первую зарегистрированную вакцину против коронавирусной инфекции.

Напомним, 14 сентября состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Глава России пообещал предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Примечательно, что часть беседы президентов прошла в закрытом формате. По мнению экспертов, политики обсудили возможные способы решения политического кризиса в республике.