 

Семья из Подмосковья подпольно торговала сильнодействующими препаратами без рецепта

29.09.2020, 12:23, Разное

В подмосковной Коломне задержали семью из четырех человек, незаконно занимавшуюся продажей сильнодействующих лекарственных препаратов без рецепта. В семейном бизнесе участвовали мать, отец, двое сыновей и их общая знакомая, работавшая в одной из аптек.

Она поставляла лекарства матери семейства, а отец и сыновья занимались сбытом. Среди запрещенной продукции были обнаружены глазные капли “Тропикамид”, способные вызвать зависимости, а также препарат от эпилепсии “Лирика” и анальгетик “Золдиар”. По оценке правоохранителей, доход от семейного бизнеса составлял 30-50 тысяч рублей в день. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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