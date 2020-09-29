В Сети снова обсуждают возможную беременность Ксении Собчак

29.09.2020, 12:17, Разное

После выхода выпуска программы «Осторожно, Собчак!», в Сети вновь начали обсуждать возможную беременность ведущей Ксении Собчак. Во время интервью с Лерой Кудрявцевой поклонники рассмотрели у скандальной журналистки заметно выступающий живот.

В ходе разговора с ведущей «Секрета на миллион» Ксения Собчак сидела на диване. Пользователи отметили, что телеведущая заметно набрала в весе и, возможно, это связано с ее интересным положением. Это уже не первый раз, когда супругу Константина Богомолова подозревают во второй беременности.

Слухи о том, что Ксения Собчак вновь станет матерью, появляются с завидной регулярность. Стоит ей немного поправиться или выбрать для выхода в свет платье свободного кроя, сразу приписывают беременность. Например, на снимке, сделанном на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр», поклонникам показалось, что журналистка поддерживает «беременный живот». Информацию по поводу пополнения в семье Ксения Собчак никак не комментирует.