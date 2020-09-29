Мнение: Фотоцирк, над которым даже ёжики в детсадике смеются

29.09.2020, 12:15, Разное

Набралось на постик несколько комментариев в связи с эпическим представлением «отравление и спасение Навального».

Отсюда первый.

С 15 сентября сети стоят на ушах из-за поста вышедшего из комы Навального с глупым фотошопом.

Сразу говорю, что я смотрю факты, а истерики, политсвары и любого окраса верования, как и образы актеров вроде Навального, меня не интересуют. А факты таковы, что как не было ни одного фото в больнице, так и нет. И это фото из инстаграма, от которого стоят на ушах все сети – глупый фотошоп.

Лица Навального и жены освещены по-разному – у Юлии Навальной освещены левая щека и скула, у Навального левая половина лица полностью в тени, чего не может быть при общем источнике слева. Правая щека и скула Юлии также освещены, хотя должны быть в тени от лица Навального, которое находится на несколько сантиметров ближе к объективу — лица прижаты скулой к виску.

При источнике света слева сзади объектива, дающем такую тень на лице Навального, левое плечо Навального не может быть освещено, оно должно быть в тени головы.

Но главное не это, а нарушение пропорции. В реальности у Навального голова больше и лицо шире, чем у жены. А не наоборот.

Сколько угодно в сети фотографий Навального с женой рядышком анфас. Олух, делавший фотошоп, мог бы взглянуть хотя бы раз. Где только набирают таких в цех?..

Эти пары отрезков – расстояние между центрами зрачков на фотошопе и реальной фотографии – равной длины.

Так что пока, увы, вся история "отравления" – голые словеса.

Мыло-видео с незнамо кем, две фотографии в аэропорту, деланные незнамо когда, с сургутским временем 5 утра и дневным светом из окна – это всё. За инстафото цеху незачёт.

Так делают, когда персонажа нет давно.

Немцову неделю сохраняли виртуальную жизнь в сетях и СМИ… Навальному гораздо больше, учитывая липу в аэропорту. Может тоже в «священные жертвы» определен?

*

Следующий комментарий в нескольких журналах как ярых сторонников, так и противников Навального, вызвавший шквал минусований тех и других. С одного корыта окормляются однако…

Очередное фото инстаграма Навального вполне может быть и реальным, только сделанным не сегодня. Только что перчатки нужно «надеть» – покрасить руки в цвет латекса.

И отделка хоть и недавняя, на немецкую больницу отдаленно не похожа. Простая побелка-покраска поверх дранной стены, перила прихвачены наспех… Немцы никогда так не делают, они как минимум сначала выравнивают стены, потом красят)) Так только отечественные воры госзаказы на соцобъектах осваивают…

В клинике "Шарите", разумеется, отродясь нет ни палат таких, ни приборов, ни лестниц.

Исходниками для фотошопа "Навальный с семьей" и следующего фото вполне могли стать съемки 2019 года, когда Навального госпитализировали. Выглядел он очень неважно. Вид его просто напрашивается на создание сегодняшнего спектакля…

Но более вероятным источником для нынешних селфи похудевшего от "Новичка" Навального могли стать съемки 2018 года. Навальный с удовольствием постил их в своем Фейсбуке.

Кроме прочего, СМИ обязаны запечатлеть «спасенного медиками вождя оппозиции», раз он уже ходит и посты пишет, прогрессивная ж Европа следит, первые лица полит-небосклона обсуждают… Но журналюгам не показывают спасенного, только сам он с семейством своим ставит в инстаграм дурацкий фотошоп со смартфона и фото с лестницы в российской больнице… Думаю, это еще один провал постановки.

*

Фото из очередного поста Навального .

Голова у Навального в реальности больше, чем голова у жены, а не наоборот!

И реальная шея в полтора раза толще таки у Навального, а не у Юлии.

Олухи вы олухи…

И еще бычки в банке особенно хороши. Вылитая суперклиника «Шарите»!

Кстати, балконов для курения или нахождения граждан в здании клиники «Шарите» вообще нет, есть только маленькие, технические, положенные по правилам противопожарной безопасности.

*

На этот комментарий сторонники и противники реагировали уже не пожеланиями, а баном.

Вот олухи!

Второго писателя подключили к сценарию режиссеры спектакля, а он первого писателя невнимательно читал.

Одежду по первоначальному сценарию еще Юля забрала, а теперь Навальный требует вернуть ее от режима.

Доблесть и отвагу героической женщины, спасшей вещдоки от уничтожения улик кровавым режимом, подписчики твиттера пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш превознесли до небес, откройте и прослезитесь !

Что-то теперь надо придумывать сценаристам, чтобы и восторженную публику не высмеять, и «юриста» Навального, потребовавшего у режима вещи, вместе с его героической женой не подставить…

Эпические обалдуи сочиняют эту буйню.

*

К чему все вырулит, сказать пока сложно. Кто знает, что придет в заглюченные головы авторов спектакля. Может, персонаж вернется в РФ без видео и уже тут предъявится в виде давнего трупа "священной жертвы революции"… Может будет как Ленин делать революцию из эмиграции писульсками в инста-Искре… Может как Януковичу будут делать фотошопленные видео годами, пока тихо не закончат проект… Запасаем попкорн и смотрим.

*

Новый пост.

Для меня очевидно, что это Навальный 2018 года. Тот самый, после отсидки за административное правонарушение. Волосы сухие и волосы мокрые. Скорее всего в тот же день, душ принял. Только шрам от трахеостомы добавили.

Новый фотошоп в посте инстаграма Навального 23 сентября.

Создатель фальшивки объяснил, откуда взялись накуренные бычки в баночке на балконе суперклиники "Шарите": "Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате".

Скамейка мало похожа на скамейки берлинских парков. Немцы действительно надписи на скамейках не царапают, но у защитников фальсификации всегда есть аргумент, что в Германии живут всякие арабы, негры и прочие, которых правительство с подачи мирового управления завозит и адаптирует в германском обществе, и они еще не переняли германских манер.

А вот туловище щуплого человека на исходнике фотошопа "Навальный с семьей в палате" отдаленно не соответствует широкоплечему в парке. Если совместить физии по центру зрачков, парковый атлет значительно превосходит палатного доходягу по ширине плеч.

Эти линии равной длины.

Для трольчатника. Ширина плеч , как и расстояние между зрачками, не меняется от отъеданий и похуданий, она зависит от формы и размера костей. Похудевший широкоплечий человек будет выглядеть как вешалка, но расстояние между ключицами-лопатками с приделанными к ним плечевыми костями рук останется прежним.

Зрительно плечи могут выглядеть шире за счет мышц, но за неделю они не наращиваются в части мышц никаким образом.

Незачет цеху за фигуру в парке.

*

Заодно прояснилась и еще одна сказка.

В 2018 году клоун внематричного театра, менеджер, участник, активист множества арт-акций и проектов протеста, среди которых самый известный – всемирно известные Pussy Riot (а заодно муж одной из участниц) Петр Верзилов также был отравлен незнамо кем, но подразумевается режимом, из реанимации института Склифасовского вылетал санитарным самолетом в Германию, лечился в клинике "Шарите" и счастливо вылечился.

И счастливые родители встретились в "Шарите" со спасенным Верзиловым.

Но как выясняется, так же виртуально, как Навальный.

У Петра Верзилова ширина глаз одинаковая с мамой Еленой Верзиловой. В "Шарите" сделали жуткий фотошоп, и расширили лицо мамы чуть ли не на четверть.

Для наглядности. Эти отрезки – расстояние между зрачками Верзилова – одинаковы.

Так же и "лечился" в "Шарите" цеховой клоун Верзилов, как и Навальный. И фотошопил его тот же олух, делающий одинаковые ошибки.

Исходник фото Верзилова с матерью.

Но если спектакль с Верзиловым делался без ущерба актеру, то про Навального, пока не представлено вменяемых визуальных материалов, говорить об этом не приходится.

*

Ну вот. В очередном, от 25.09.2020, посте Навального сделали выводы и не стали париться с фотошопом.

Поставили фото без привязок ко времени и месту, неизвестно где и когда сделанное.

Можете сравнивать реальное расстояние между зрачками Навального и жены с этим же параметром на первой безобразной фотоработе "Навальный с семьей в палате". Какие могут быть еще вопросы к безмозглому фотошопу?

Ни от каких смен ракурса и т.д. не опухают так, чтобы глаза стали на четверть дальше один от другого, а потом на четверть ближе)) При неизменном размере головы у Навального.

*

Ждем следующих работ.

И уже начинайте что-нибудь думать про интервью журналисту. Тут все прогрессивное человечество следит за спасением Навального, первые лица государств делают заявления мировым СМИ, одно из них даже встречается с прославленным оппозиционером, а у вас даже плохонькое интервью какому-нибудь журналисту не готово… Стыд и срам!

Ума и здоровья!

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