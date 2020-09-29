Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

29.09.2020, 12:10, Новости дня

Турция заявила, что поддержит Азербайджан всеми необходимыми средствами на фоне начавшихся в воскресенье столкновений между азербайджанскими и армянскими силами из-за спорного Нагорного Карабаха, что может служить признаком расширения конфликта.

В понедельник азербайджанские и армянские войска обменялись артиллерийскими ударами, при этом каждая сторона обвинила другую в начале боевых действий.

По мнению наблюдателей, последние столкновения из-за Нагорного Карабаха, анклава внутри Азербайджана, управляемого этническими армянами, стали самыми ожесточенными с 1990-х.

По свидетельствам очевидцев, число погибших, включая мирных жителей, превысило 20 человек. По меньшей мере 100 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспешил выразить поддержку Азербайджану, назвав Армению «самой большой угрозой миру в регионе». Турецкий лидер призвал «весь мир поддержать Азербайджан в его борьбе против вторжения и жестокости».

МИД Армении заявил в понедельник, что турецкие военные «эксперты воюют бок о бок с азербайджанскими» военными. Представители турецкого правительства отказались комментировать эти утверждения.