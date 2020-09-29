 

Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию

29.09.2020, 12:10, Новости дня

Армянские и азербайджанские войска во вторник развернули тяжелую артиллерию в ходе последних боевых действий вокруг Нагорного Карабаха, сообщили представители сторон.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что силы противника попытались восстановить утраченные позиции, организовав контратаки по направлениям Физули, Джебраила, Агдере и Тертера.

В заявлении министерства говорится, что утром произошли столкновения в районе города Физули, и что армянская армия обстреляла Дашкесанский район, расположенный у границы двух стран, в нескольких километрах от Нагорного Карабаха.

Армения опровергла эти заявления, но сообщила о боевых действиях, которые продолжались всю ночь. По заявлениям Еревана, армия Нагорного Карабаха отразила атаки по нескольким направлениям вдоль линии соприкосновения.

Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии в столкновениях, в результате которых десятки людей погибли, а сотни других получили ранения.

Армения рассматривает возможность заключения военно-политического альянса с Нагорным Карабахом, сообщила депутат армянского парламента от правящей партии «Мой путь» Лилит Макунц на своей странице в Facebook.



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