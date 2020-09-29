 

Бурджанадзе призвала открыть участки для голосования в парламент Грузии в России

29.09.2020, 12:08, Новости дня

Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе призвала власти Грузии открыть в РФ участки для голосования на выборах в парламент страны, которые пройдут 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«К нам регулярно обращаются наши соотечественники, проживающие в России, они хотят голосовать, но лишены этой возможности, а это совершенно неправильно», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

«Формальный предлог, чтобы не открывать участки, это отсутствие дипломатических отношений между двумя странами после войны 2008 года. Но ведь на себя взяла определенные посреднические миссии Швейцария. Можно обратиться к ней, чтобы открыть участки на территории ее дипломатических представительств в России», – сказала лидер «Демократического движения».

«Но сомневаюсь, что власти Грузии пойдут на это. Они не хотят, чтобы голосовали люди, являющиеся сторонниками урегулирования отношений с Россией. Им не дают возможность выбора», – сообщила Нино Бурджанадзе, выступающая за нормализацию отношений Москвы и Тбилиси.

ЦИК Грузии откроет около 40 участков за рубежом. В РФ это не предусмотрено.

В парламенте Грузии 150 депутатов. Для партий проходной барьер 1%.



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