Названы преимущества боевого вертолета Ка-52М

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29.09.2020, 12:08, Новости дня

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский обратил внимание на уникальные возможности модернизированного боевого вертолета Ка-52М, разработка которого завершится в 2022 году.

Ранее замминистра обороны  Алексей Криворучко сообщил о планах создать новую, модернизированную с учетом сирийского опыта, версию ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» – Ка-52М. Предполагалось, что военное ведомство законтрактует 114 таких машин.

«Это единственный в мире боевой вертолет, который работает по соосной схеме, то есть у него нет рулевого винта, нет хвостовой балки. Эта схема проще и, в итоге, надежней – меньше механических связей и деталей. Вертолет считается более маневренным. И в этом его принципиальное отличие от других боевых вертолетов: от нашего Ми-28, от американского Apache, от Airbus и прочих. Известно также о создании новейшего корабельного варианта вертолета Ка-52К «Катран». Что касается модернизации варианта Ка-52М, то там она главным образом коснулась бортового радиоэлектронного вооружения – там новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, новая оптико-электронная система прицеливания и наблюдения и новая система управления огнем, которая позволяет применять современные виды авиационных средств поражения», – сказал Мураховский вэфире радио Sputnik.

Напомним, 10 августа «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52.



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