Макрон пообещал Тихановской помочь в переговорах

29.09.2020, 12:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала об итогах встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщив, что тот обещал помощь в переговорах и освобождении политзаключенных.

Тихановская заявила, что Макрон «пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах во время политического кризиса в нашей стране», а также помочь «в освобождении политзаключенных», передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Макрон и Тихановская встретились в Вильнюсе. Ранее она предложила французскому лидеру посодействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и выразила надежду, что Макрон сможет привлечь к диалогу президента РФ Владимира Путина.

Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».