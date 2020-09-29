 

Звезда «ДОМа-2» Александра Артемова показала фото с «беременным» животом

29.09.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Александра Артемова опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой «беременный» живот. Однако фолловеры сомневаются в том, что бывшая звезда «ДОМа-2» вновь скоро станет матерью.
Александра Артемова на данный момент отдыхает в Турции. Недавно она показала снимок, на котором запечатлена во время прогулки с маленькой дочкой на коляске. Экс-участница реалити-шоу позирует в голубом облегающем платье, в котором просматривается большой живот. При этом, она написала, что «не может больше скрывать» и не получится сказать «талия до свидания».

Подписчики стали поздравлять молодую мать со скорым пополнением в семье. Но некоторые фолловеры скептически отнеслись к заявлению Александры Артемовой. В комментариях они написали, что совсем недавно экс-участница «ДОМа-2» публиковала фотографии в купальнике на отдыхе, демонстрируя тонкую талию, а также пила с подругами пиво. Поэтому они н поверили, что бывшая участница проекта на таком позднем сроке беременности.



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