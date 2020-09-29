 

Ученые подозревают искусственный интеллект в создании статьи о черной дыре в центре Земли

29.09.2020, 11:53, Разное

Ученых удивила статья о том, что в центре Земли находится черная дыра. Работа подписана 13 авторами, являющимися специалистами в разных сферах науки, но эксперты полагают, что создал ее искусственный интеллект.
В статье утверждается, что горячим ядром Земли является черная дыра. Она также ответственна за формирование магнитного и гравитационного полей. Кроме того, именно черная дыра благодаря неким «темным ДНК» стала источником жизни. Текст сопровождает большое количество формул, которые, на первый взгляд, создают впечатление, что у статьи имеется смысл.

Однако исследователи подозревают, что работа была сгенерирована специальным алгоритмом. Дело в том, что в статье ключевые научные термины и фразы перемешаны таким образом, что они теряют весь вложенный в них смысл. Подобный текст мог бы создать изощренный искусственный интеллект. Однако исследователи не исключают, что статья является обычной фальшивкой, созданной ради провокации научного сообщества.



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