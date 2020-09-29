Россия преодолела зависимость от поставок продукции с Украины и из стран НАТО

29.09.2020, 11:48, Новости дня

Основную продукцию с Украины уже заменили отечественными разработками, это же касается и стран НАТО, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Насколько я понимаю, все ключевые моменты и зависимость от поставок украинских производителей уже пройдены, то есть мы заместили основные решения отечественными разработками. Что касается замещения продукции стран НАТО, то ключевые позиции здесь обеспечены», – передает ТАСС слова Борисова.

Он напомнил, что после введения санкций и отказа украинских производителей поставлять продукцию для нужд государственного оборонного заказа с 2014 года был разработан комплекс мероприятий по импортозамещению украинской продукции и стран НАТО.

«На это выделены серьезные средства, мониторит эти средства и организует эту работу Министерство промышленности и торговли. Ежегодно мы докладываем верховному главнокомандующему о результатах импортозамещения», – сказал вице-премьер.

Борисов также отметил, что невозможно обеспечить импортозамещение всех позиций, такую цель никто не ставит. «Поэтому изменение логистики поставок, выстраивание новых связей с поставщиками, с Юго-Восточной Азией – это все обеспечивает устойчивость», – добавил он.

В феврале сообщалось, что Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») полностью выполнил программу импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины.