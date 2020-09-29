 

Путин пообещал вместе с Белоруссией отстаивать правду о Великой Отечественной войне

29.09.2020, 11:48, Новости дня

Москва и Минск будут вместе отстаивать правду о Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин сообщил в своем приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов РФ и Белоруссии, что «мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания форума, и это, по его словам, «представляется очень важным и логичным».

«В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвященного самоотверженному подвигу советских солдат», – сказал президент.

Также он назвал отношения Москвы и Минска братскими, добрососедскими, подлинно союзническими, не подверженными ни времени, ни политической конъюнктуре, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минск и Москва возобновили обсуждение интеграционных «дорожных карт».



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