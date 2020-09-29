 

Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

29.09.2020, 11:48, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав обе стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и началу переговоров.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, стороны обсудили обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, передает «Интерфакс». 

«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», – сообщил Зайберт, подчеркнув, что Минская группа ОБСЕ предлагает площадку для переговоров. 

Также Зайберт отметил, что соседние страны должны участвовать в мирном урегулировании конфликта.

В свою очередь пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян призвал Меркель приложить усилия по исключению вовлеченности Турции в процесс урегулирования ситуации в Карабахе.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. 

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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