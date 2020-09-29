Мнение: Как советская технология сделала студентку богатой

29.09.2020, 11:45, Разное

В 2011 году, когда нас с вами занимали протесты на Болотной и пуск первой нитки Северного потока, простая швейцарская девушка жила в Ковентри обычной жизнью студентки за рубежом. Однажды утром, проснувшись после бурной вечеринки, Софи Треллес-Твиди обнаружила, что её волосы в полном порядке. Это удивило её, так как вечером она не нашла в себе сил, чтобы распустить их.

Кусок витого телефонного провода, которым студентка наспех перевязала свой конский хвост перед вечеринкой, оказался отличной заменой привычным заколкам и резинкам. Софи осознала, что ей повезло наткнуться на решение проблемы многих девушек и даже некоторых мужчин: изобрести идеальное крепление для волос (на приложенной к посту фотографии, на левой руке).

Софи немедленно позвонила своему бойфренду Феликсу, и пара с энтузиазмом взялась на доработку идеи до ума. Изготовив несколько пробных образцов, Софи начала продавать свою пружинку сначала подругам, потом мелким магазинчикам, а потом и крупным сетям по всему миру. Сейчас, по прошествии 9 лет, заколки госпожи Треллес-Твиди можно увидеть по всему миру, а сама она стала очень обеспеченным человеком и попала в молодёжный список Форбс:

https://www.bbc.com/news/business-51309340

Будучи очень рад за Софи, и искренне уважая её предприимчивость, я всё же должен заметить, что она навряд ли была первой. В СССР тоже были телефоны, причём как минимум с шестидесятых годов многие модели уже оснащались характерным витым проводом. С дамскими аксессуарами в стране дела обстояли из рук вон плохо, так что мы можем быть почти уверены, что многие советские девушки предвосхитили изобретение госпожи Треллес-Твиди, перевязав свои волосы куском телефонного провода: даже не из желания выделиться на костюмированной вечеринке, но просто потому, что под рукой не оказалось ничего более подходящего. Рубрика «Маленькие хитрости» журнала «Наука и жизнь» прямо-таки кишела советами по нестандартному использованию подобного рода предметов.

Советские девушки не думали о бизнесе: в ту эпоху их больше занимала рабочая или педагогическая карьера. Ни одной комсомолке не пришло в голову сделать то, что сделала через несколько десятилетий Софи Треллес-Твиди: заказать на телефонном заводе опытную партию пружинок, распространить их по маленьким магазинчикам в своём городе, потом открыть собственное массовое производство.

Иногда мне кажется, что какой-то злой рок витал над советскими инженерами и изобретателями. Возьмём хотя бы историю Владимира Зворыкина и Бориса Розинга, изобретателей телевизора. Владимир Зворыкин, ученик господина Розинга, переехал в 1919 году в США, продолжив начатую ещё в Российской Империи работу над созданием телевизора. Став отцом новой отрасли, он получил 120 патентов, хорошо обеспечил себя и дожил до 93 лет, посвятив большую часть жизни разработкам новой техники:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зворыкин,_Владимир_Козьмич

Его учитель Борис Розинг, фактический изобретатель телевидения, остался в СССР. В 1931 году он был ошибочно арестован по «делу академиков» за то, что помог деньгами какому-то своему сослуживцу. Его сослали в Котлас, однако за учёного вступилась мировая общественность, и через год ссылку смягчили, переведя товарища Розинга в Архангельск. К сожалению, было уже поздно. Испытания подкосили организм изобретателя, и вскоре он умер от кровоизлияния в мозг. Учёному было на тот момент всего лишь 63 года, он прожил на 30 лет меньше своего эмигрировавшего ученика:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Розинг,_Борис_Львович