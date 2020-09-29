Коронавирус в России: за сутки выявили 8,2 тысячи инфицированных

29.09.2020, 11:43, Разное

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Лидером по числу зараженных остается Москва. В столице болезнь выявили у 2 300 человек. Далее следует Санкт-Петербург с 251 пациентом. Тройку замыкает Подмосковье, где зафиксировали 209 случаев инфицирования.

Выздоровели и покинули медицинские учреждения 6 749 россиян. Отметим, что за весь период пандемии вылечились 952 399 человек. Жертвами опасного вируса стали 160 граждан. Таким образом, всего от инфекции скончались 20 545 жителей России.

Во вторник, 29 сентября, состоится совещание президента Владимира Путина с членами правительства. Президент обсудит с ними ситуацию с распространением COVID-19. В частности, глава государства коснется мер поддержки граждан, пострадавших от пандемии.

На этой неделе в Москве вновь ввели ограничения. Пожилым людям и беременным женщинам рекомендуют выходить на улицу только при острой необходимости. Также ужесточается контроль за ношением средств защиты в общественных местах.

С 5 октября учащиеся столичных школ уйдут на двухнедельные каникулы. Мэр Сергей Собянин уточнил, что дистанционных занятий в этот период не будет. При этом детские сады и дошкольные группы будут работать в обычном режиме.