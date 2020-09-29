Названы редкие и опасные симптомы ВИЧ

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29.09.2020, 11:43, Разное

Заведующая отделом профилактики Свердловского областного центра по борьбе со СПИД Ольга Прохорова рассказала о наиболее редких симптомах заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Прохорова отметила, что течение болезни может проходить без каких-либо признаков на протяжении от пяти до семи лет, пишет Ura.ru.

Но если организм зараженного еще не успел выработать антитела, вирус может перейти в острую фазу. У человека может подняться температура и появиться признаки отравления. Кроме того, возможны потеря веса, появление кашля, герпеса, лишая и даже опухолей. Прохорова обратила внимание, что для своевременного выявления ВЧИ необходимо сдавать анализы не позднее трех месяцев после попадания в угрожающую заражением ситуацию, передает РИА “ФАН”.



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