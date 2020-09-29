“Как Клавуся выросла”. Дочь Пугачевой показала свою семью

29.09.2020, 11:40, Новости дня

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена она сама, ее дочь Клавдия и муж, бизнесмен Михаил Земцов.

“Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе!” – написала она.

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Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе! * #theedgehudsonyards Просто дух захватывает))

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 26 Сен 2020 в 8:49 PDT

“Красота! А как Клавуся выросла”, – прокомментировала подписчица marinaruzin.

Клавдия – третий ребенок певицы и единственный ребенок Земцова.

В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.

Снимки были сделаны на The Edge Hudson Yards в Нью-Йорке.