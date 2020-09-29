“Как Клавуся выросла”. Дочь Пугачевой показала свою семью
29.09.2020, 11:40, Новости дня
Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена она сама, ее дочь Клавдия и муж, бизнесмен Михаил Земцов.
“Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе!” – написала она.
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Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе! * #theedgehudsonyards Просто дух захватывает))
“Красота! А как Клавуся выросла”, – прокомментировала подписчица marinaruzin.
Клавдия – третий ребенок певицы и единственный ребенок Земцова.
В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.
Снимки были сделаны на The Edge Hudson Yards в Нью-Йорке.
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