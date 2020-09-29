 

Bloomberg: Макс Поляков вкладывает миллионы долларов в развитие украинской науки

29.09.2020, 11:40, Новости дня

Основатель инвестиционного фонда Noosphere Ventures и ракетной компании Firefly Aerospace Макс Поляков тратит миллионы долларов США на развитие науки в Украине. Об этом заявил автор книги про изобретателя и бизнесмена Илона Маска, журналист Эшли Вайнс в своей публикации для Bloomberg.

Благодаря деятельности некоммерческой организации “Ассоциация Ноосфера” в Украине Поляков передал миллионы долларов США местным университетам в Днепре для программ, связанных с аэрокосмической отраслью, робототехникой, искусственным интеллектом, кибербезопасностью и другими инженерными проектами, пишет автор.

Один из таких проектов – Noosphere Engineering School, филиалы которой открылись в пяти городах Украины: Днепре, Житомире, Черкассах, Ровно и Киеве. Школа Noosphere продолжает искать новые возможности для расширения и сотрудничества с вузами по всей стране, отмечает Вайнс.

По словам Полякова, основная цель образовательных проектов – поддержка студентов, защита их интеллектуальной собственности, поощрение создания инженерных стартапов и упрощение поиска инвестиций. Кроме украинских специалистов, Поляков привлек  в свои программы в Украине выпускников Стенфорда.

В образовательные и социальные программы Noosphere в Украине входят инжиниринговая школа, IT-школа, конкурс стартапов Vernadsky Challenge, а также реконструкция студенческого парка и планетария в Днепре.

В 2017 году Поляков выкупил компанию Firefly Aerospace. К тому моменту стартап, основанный инженером Томом Маркусиком, находился на грани банкротства.

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно. 

21 сентября сайт Ain.ua сообщил, что ракета Firefly Alpha прошла успешные предполетные испытания, и опубликовал видео.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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