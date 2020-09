18-летняя Айлиш назвала дату премьеры документального фильма о ее жизни

29.09.2020, 11:40, Новости дня

18-летняя американская певица Билли Айлиш на своей странице в Instagram сообщила, что премьера фильма о ее жизни “Билли Айлиш: Мир немного размыт” состоится в феврале 2021 года.

Картина будет показана в кинотеатрах и на стриминговой платформе Apple TV+, говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

“BILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY” – IN THEATERS AND ON APPLE TV+ IN FEBRUARY 2021

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 28 Сен 2020 в 9:00 PDT

По информации таблоида Variety, певица вместе со своей командой работала над фильмом несколько лет. Издание отмечает, что в 2019 году во время концертного тура съемочная группа следовала за Айлиш “по пятам”. Предполагается, что операторы фиксировали жизнь певицы, начиная с 2016 года, но контракт со стриминговой платформой, вероятно, был заключен в 2019 году.

Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила паять наград музыкальной премии “Грэмми”.

В мае 2020 года певица разместила в сети фильм “Не моя ответственность”, в котором ответила хейтерам, критикующим ее фигуру и стиль в одежде.