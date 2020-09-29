Бутусов: Корниенко фактически признал полную неспособность Зеленского обеспечить правопорядок на выборах

29.09.2020, 11:40, Новости дня

Заявление главы пропрезидентской партии “Слуга народа”, народного депутата Украины Александра Корниенко о проведении параллельного подсчета голосов на местных выборах в октябре свидетельствует, что президент Владимир Зеленский не может обеспечить порядок на голосовании.

Такое мнение выразил 29 сентября в Facebook главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Это решение “слуг народа” – самое яркое саморазоблачение, которое говорит обо всем, что с нами и с ними происходит. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко фактически признал полную неспособность президента Зеленского обеспечить правопорядок на выборах”, – написал он.

По словам журналиста, параллельный подсчет голосов на выборах “проводит всегда оппозиция, всегда и везде это делает тот, у кого нет власти”.

“Но как может делать параллельный подсчет партия власти, которая полностью контролирует Центризбирком, СБУ, МВД, Генпрокуратуру, Госбюро расследований, областные и районные администрации, президента, правительство, парламент? Имея в руках все государство, “слуги” собрались тратить время и деньги на еще одну систему контроля”, – отметил Бутусов.

Он сделал вывод, что нынешняя власть в Украине недееспособна, а “Слуга народа” считает, что президент и подчиненная ему “вертикаль власти, которая обязана обеспечить честный подсчет голосов, не способны выполнить свои обязанности”.

“Слуги народа” видят то, что видит все общество – власть на местах и в центре раскуплена и разобрана разными группами влияния, олигархами, большими и мелкими князьками, друзьями, кумами, подругами. Зеленский раздал власть всем, и партии власти власть в результате сплошных “договорняков” не досталась вообще”, – объяснил Бутусов.

Он задался вопросом, зачем представители “Слуги народа” идут во власть, если они “не способны реализовать” уже полученные полномочия.

Это решение Слуг народа – самое яркое саморазоблачение, которое говорит обо всем, что с нами и с ними происходит. Глава… Posted by Юрий Бутусов on Esmaspäev, 28. September 2020

О том, что партия “Слуга народа” будет проводить на местных выборах параллельный подсчет голосов в крупных городах, Корниенко заявил 28 сентября, сообщил “Интерфакс-Украина”. Параллельный подсчет будет не на всех участках, “но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы” будут им охвачены, отметил он.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.