«Забор — не лучшее место»

29.09.2020, 11:35, Разное

Но лучшего для мемориала погибшим медикам губернатор Петербурга так и не нашел. «Стену памяти» демонтируют.

На Малой Садовой должны демонтировать строительный забор, на котором с 27 апреля размещается Стена памяти врачей, погибших от COVID-19. Это значит — стену тоже придется убрать. В противном случае угроза нависнет над жизнью тех, кто будет приходить сюда. Губернатор Александр Беглов еще в конце июня заверял, что к моменту сноса лесов на реставрируемом сейчас Доме радио решит вопрос о создании вместо стихийного народного мемориала безвременно ушедшим медработникам постоянного. На деле градоначальник спохватился в последний момент и до сих пор не предложил достойной альтернативы.

С 27 апреля Стена памяти выросла в десять раз: в день ее создания здесь было всего девять табличек с фотографиями и именами врачей, погибших от коронавируса, сегодня уже 90. В понедельник повесят еще пять.

Строители изначально предупреждали Ирину Маслову и Галину Артеменко, создателей и хранительниц мемориала, что планируют завершить реставрационные работы на Малой Садовой к концу года, поэтому портреты погибших врачей со строительного забора перед его демонтажом придется снять. Когда возник вопрос о постоянном мемориале, депутат городского Заксобрания Борис Вишневский обратился к губернатору, предложив возможные места размещения будущего памятника. Александр Беглов пообещал рассмотреть инициативу.

«Стена памяти». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

23 сентября представители строительной организации сообщили, что начинают демонтаж лесов через два дня.

«Поскольку ни разу за пять месяцев никто из чиновников — ни губернатор, ни вице-губернаторы, ни председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец — не пришли к Стене памяти, не увидели ее, не предприняли ни одной попытки поговорить с нами, обсудить судьбу мемориала, мы поняли, что рассчитывать не на что, стену придется убрать», — говорит Галина Артеменко.

Убирать фотографии решили в 15 часов 25 сентября. А накануне в 23.18 пресс-служба губернатора распространила сообщение:

ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА«…Убирать забор преждевременно»

«Стихийный мемориал на Малой Садовой улице не будет демонтирован, пока не будут установлены памятные доски в учреждениях, где работали погибшие медики. Об этом Александр Беглов пояснил в прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд». Как отметил губернатор: «Забор — не лучшее место для размещения фотографий медицинских работников, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Но это место выбрали жители. Это знак уважения врачам, воля народа. Надо к ней относиться с уважением. Убрать фотографии неправильно. Власть должна создать условия, увековечить память. Пока не предложим альтернативу, убирать забор преждевременно».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Фото: Елена Луьянова / «Новая газета в Петербурге»

По замыслу губернатора, до демонтажа строительного забора в каждом петербургском медучреждении, понесшем потери во время пандемии, требуется установить мемориальные доски в память о тех, кто спасал людей от COVID-19, а в городе — памятник медработникам, погибшим от коронавируса. «Поддержку в создании мемориала готов оказать бизнес. Будем сотрудничать и найдем место для установки», — подчеркнул губернатор.

Обнадеживающее заявление Беглова никак не соотносилось с планами больниц:

многие из них до сих пор даже не признают своих умерших от ковида врачей, заразившимися им на работе и пострадавшими при выполнении служебного долга. Какие уж тут памятные знаки?!

А губернатор, решив, что строители подождут с демонтажом забора, вышел за рамки своей компетенции. У строительной организации ООО «Стройдекор», ведущей работы на Малой Садовой, свой согласованный график работ, свой заказчик — АО «Телерадиокомпания «Петербург» и свой куратор — КГИОП.

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Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

25 сентября Борис Вишневский связался с представителями компании-подрядчика. Те подтвердили, что с 26 сентября поэтапно, начиная с верхних этажей, будут снимать строительные леса и целиком завершат этот процесс к декабрю. Затем депутат побеседовал с вице-губернатором Александром Бельским, заверившим, что демонтаж конструкций у Дома радио будет вестись очень осторожно и аккуратно, народный мемориал не заденут. Как и обещал губернатор, он останется на месте, пока не появятся мемориальные доски в медицинских учреждениях.

Положившись на губернаторское слово, Стену памяти медикам ее создатели пока решили не трогать. Но теперь тем, кто вздумает прийти на Малую Садовую, следует соблюдать осторожность.

Независимо от того, когда и как решится (или не решится) вопрос с установкой постоянного памятника врачам, погибшим от ковида, памятное место в первозданном виде не сохранится. Поэтому Маслова и Артеменко надеются передать все материалы — фотографии, таблички, а также футболки с именами врачей, в которых выходили на поле футболисты «Зенита», — на вечное хранение в Музей политической истории. Тот готов принять этот дар после необходимых формальностей.

Научный сотрудник Музея политической истории Александр Гребенкин сейчас готовится аргументированно представить все экспонаты фондовой комиссии музея, чтобы доказать, что они имеют историческую ценность. Если комиссия официально признает фотографии и другие материалы памятником истории РФ — а шансы на это велики, — то уже скоро они станут полноценными музейными экспонатами.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»